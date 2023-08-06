Подмосковье 06 августа 2023, 13:21 Более 400 автомобилей «Жигули» приняли участие в дрифт-фестивале в Подмосковье Телеканал «360»

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Ежегодное автомобильное событие «ЖиФест» состоялось в Ленинском округе. На мероприятии выступили более 400 водителей «Жигули», участники соревновались в дрифт-состязаниях на ретромашинах.

«Фестиваль мы проводим с 2016 года. В этом году решили организовать мероприятие на два дня только потому, что у нас очень большая аудитория и внушительное количество машин. Также люди хотят просто отдохнуть и классно провести время», — рассказал организатор «ЖиФеста» Антон Хробостов.

Кроме основных заездов, все желающие смогли принять участие в мастер-классе от профессиональных пилотов. Посетителям предложили попробовать свои силы за рулем «Жигулей» на тренировочной трассе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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