Подмосковье 19 мая 2023, 14:37 Более 400 абитуриентов смогут поступить в Губернский колледж в Серпухове этим летом Губернский колледж

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Губернский колледж в Серпухове откроет приемную кампанию 20 июня. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В этом году колледж собирается набрать на первый курс 425 студентов. Для поступления нужно будет подать заявление, приложив ряд документов. Это можно сделать в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

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Подробную информацию о процедуре поступления и направлениях подготовки можно найти на сайте колледжа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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