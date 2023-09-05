Подмосковье 05 сентября 2023, 10:51 Более 40 тысяч домов Подмосковья проверили на готовность к отопительному сезону Госжилинспекция Московской области

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К началу сентября Госжилинспекция Московской области проверила готовность к отопительному сезону более 41,4 тысячи многоквартирных домов. В 26,3 тысячи из них нашли неполное соответствие указанным в паспортах готовности сведениям.

Управляющие компании получили более 50 тысяч заданий по устранению недочетов. Нарушения уже устранены в 20 тысячах домах. Лидерами по отработке задач стали Люберцы, Одинцово, Мытищи, Серпухов и другие муниципалитеты.

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Самым частым нарушением стали неисправные входные двери. Где-то не было пружин, где-то не работали доводчики.

На втором месте по числу отработанных заявок находится категория «Подтопление, захламление, загрязнение и загромождение приямков».

Замыкает тройку нарушений захламление подвалов.

«Проверяется также работоспособность электрооборудования, состояние кровель, фасадов, цоколей и отмостки. И особое внимание уделяем нормализации температурно-влажностного режима в домах с чердачными кровлями», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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