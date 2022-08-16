Более 40 тонн пластика и алюминия сдали жители Подмосковья с помощью фандоматов

Аппараты по сбору пластика от «РТ-Инвест» установлены в 25 городских округах Подмосковья, и с их помощью жители уже сдали более 1 миллиона 700 тысяч бутылок и банок. На днях в Москве впервые был представлен новый мобильный фандомат, который поможет собирать тару на фестивалях и праздниках.

Аппарат представили на международном фестивале фейерверков «Ростех» в Братеевском каскадном парке Москвы. Новая модель создана специально для работы на больших городских мероприятиях. Ее особенностью является мобильность и вместительность — аппарат смонтирован на базе автомобильного прицепа, принимает в два раза больше вторичных ресурсов в сравнении со стационарными. Мобильным фандоматом могут одновременно пользоваться сразу два человека — устройство оборудовано двумя окнами, каждое из которых принимает и пластик, и алюминий.

За два дня московского фестиваля фейерверков один мобильный и три стационарных фандомата собрали 39 килограммов чистых вторичных ресурсов. Суммарно это более двух тысяч бутылок и банок из пластика и алюминия, которые будут утилизированы максимально быстро и экологично. В обмен на тару посетители получили баллы, которые можно потратить в продуктовых магазинах, онлайн-сервисах и каршеринге.

Подмосковная сеть устройств роботизированного сбора тары от «РТ-Инвест» насчитывает 456 единиц. До конца года это количество планируется увеличить до 567 — собственное производство в Климовске позволяет активно увеличивать выпуск фандоматов.

Московская область стала первым регионом России, где создана централизованная система обмена тары на баллы и скидки, которые можно потратить по своему усмотрению. Программой лояльности воспользовались уже более 15 тысяч человек. Компания «РТ-Инвест» создает комплексную систему обращения с отходами и стремится к достижению нулевого захоронения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится экотехнопарк с заводами по переработке отходов.