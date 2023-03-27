Подмосковье 27 марта 2023, 12:29 Более 40 школьников из Подмосковья примут участие в финале Всероссийской олимпиады по истории Пресс-служба ОЦ "Взлёт"

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Более 40 учащихся Подмосковья примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории. Мероприятие пройдет в Пскове. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

Всероссийская олимпиада проводится по 24 предметам и включает в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. На следующий уровень переходят учащиеся, набравшие необходимое количество баллов.

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«Московская область всячески поддерживает призеров и победителей, которые принимают участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, — победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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