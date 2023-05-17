Подмосковье 17 мая 2023, 16:46 Более 40 объектов недвижимости выставили на торги в Егорьевске Комитет по конкурентной политике Московской области

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В Егорьевске выставили на торги 44 объекта. Это коммерческие помещения, здания и земельные участки, сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

С начала года жители округа оформили через аукцион 23 участка земли.

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Сейчас в селе Лелечи в доме № 44 можно взять в собственность два нежилых помещения. Здесь можно будет осуществлять любую коммерческую деятельность, не запрещенную действующим законодательством РФ. Площадь помещения № 1 составляет 286,3 квадратных метра. Начальная цена объекта — 3,96 миллиона с учетом НДС. Помещение № 9 оценили в 1,51 миллиона, его площадь составляет 108,7 «квадрата».

В этом же здании находятся дом культуры, библиотека и больница. Заявку на участие в торгах можно подать до 16 июня, аукцион состоится 20 июня.

Все лоты размещают на портале ЕАСУЗ. За минувшую неделю в Подмосковье разместили еще 52 лота. Это земельные участки, здания и коммерческие помещения. Больше всего объектов за последние семь дней выставили от Егорьевска, Ступина и Шаховской.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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