Подмосковье 29 марта 2023, 13:25 Более 40 гостиниц построят в Подмосковье к 2027 году

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Свыше 40 проектов по строительству гостиниц реализуют в подмосковье за пять лет. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«Сегодня в Подмосковье заявлено 43 проекта по строительству гостиниц в регионе, реализация которых запланирована до 2027 года. Общий объем инвестиций превышает 49 миллиарда рублей», — отметила Зиновьева.

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Она также добавила, что гостиницы построят в 22 округах Московской области, семь из которых — в Истре. Шесть объектов заработают уже в этом году.

Кроме того, при строительстве гостиниц предприниматели могут воспользоваться такими мерами поддержки, как субсидия на инфраструктуру, субсидирование процентов по кредиту, получить землю без торгов, а также воспользоваться налоговыми льготами.

Подобрать земельный участок для строительства гостиницы можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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