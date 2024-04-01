Подмосковье 01 апреля 2024, 19:03 Более 40 дорожных ям устранили в Домодедове и в Ленинском городском округе ГБУ МО «МОСАВТОДОР»

Читать 360tv в

Специалисты Мосавтодора устранили более 40 дорожных ям в городских округах Домодедово и Ленинский. Об этом рассказали в подмосковном Минтрансе.

Как отметили в ведомстве, в Домодедове дорожное покрытие отремонтировали в деревне Барыбино и в микрорайоне Востряково на улице Донбасской, а в Ленинском городском округе ямы устранили в поселке Развилка на Проектируемом проезде.

Реклама

Ямочный ремонт во всех округах Московской области продлится до 1 мая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».