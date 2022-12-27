Подмосковье 27 декабря 2022, 13:53 Более 40 домов и нежилых зданий ввели в эксплуатацию в Московской области

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Разрешения на ввод в эксплуатацию получили 18 жилых и 25 нежилых объектов. Еще 27 объектов получили разрешение на строительство.

Так, в эксплуатацию ввели жилые дома в Реутове почти на 1,4 тысячи квартир, в Домодедове — на 1,3 тысячи квартир, в Ленинском округе — на 856 квартир и в Одинцове — на 770 квартир. В Люберцах сдали три жилых дома на 426 квартир в ЖК «Томилино» и жилой дом на 360 квартир в ЖК «Жулебино Парк». Также в Рузском округе сдали жилой дом на 206 квартир в ЖК «Дружный» и дом в ЖК «Парк Апрель» на 88 квартир в Наро-Фоминском округе.

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Среди нежилых объектов, введенных в эксплуатацию, можно выделить: детский сад на 300 мест в Одинцовском округе, поликлинику на 400 посещений в городском округе Домодедово, общеобразовательную школу на 825 детей в Истре и автосалон в Химках.

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Кроме того, разрешение на строительство получили четыре жилых дома почти на 1,6 тысячи квартир в поселке Ильинское-Усово и жилой дом на 575 квартир в деревне Сабурово городского округа Красногорск. В Ленинском округе появится детский сад на 325 мест, а в Серпухове — поликлиника на 700 мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что темпы строительства в Подмосковье выросли на 50%. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7,7 миллиона квадратных метров жилья.

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