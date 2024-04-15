Подмосковье 15 апреля 2024, 17:42 Более 40 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю Министерство строительного комплекса Подмосковья

Читать 360tv в

Свыше 860 квадратных метров аварийного жилья расселили на прошлой неделе в Подмосковье. Новые квартиры или компенсации получили 44 человека, о чем сообщили в министерстве строительного комплекса региона.

За неделю в Подмосковье расселили 21 аварийную квартиру в пяти городских округах Московской области. Это 863,2 квадратных метра в Клину, Домодедове, Пушкино, Богородском и Сергиево-Посадском округах.

Реклама

Дома расселяют в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».