Подмосковье 26 мая 2023, 17:35 Более 4 тысяч работников в Подмосковье получили выплаты задолженностей по зарплатам с начала года Министерство социального развития Подмосковья

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С начала года в Подмосковье в полном объеме погасили задолженность по зарплатам в семи организациях. На выплаты четырем тысячам работников направили около 170 миллионов рублей. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

В ведомстве уточнили, что на днях состоялось заседание по вопросам соблюдения трудовых прав граждан в Подмосковье. Вопросы оплаты труда обсуждают в министерстве ежемесячно на заседаниях штаба по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения и обеспечению стабильности на рынке труда.

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«За этот год задолженность по зарплате погашена на предприятиях в городских округах Жуковский, Красногорск, Сергиев Посад, Подольск, Воскресенск и Электросталь», — подчеркнули в министерстве.

Ранее министр экономики и финансов региона Наталья Масленкина доложила губернатору Андрею Воробьеву, что Ступино стало лидером Подмосковья по финансово-экономическому развитию.

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