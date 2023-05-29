Подмосковье 29 мая 2023, 16:14 Более 4 тысяч человек посетили арт-фестиваль «Сирень+» в Солнечногорске

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Арт-фестиваль «Сирень+» прошел на набережной озера Сенеж в Солнечногорске. За два дня его посетили более четырех тысяч человек.

Впервые праздник сирени прошел в Солнечногорске 30 лет. Его инициатором стала Нина Потапова. Она — дочь Ивана Стрекалова, высадившего после войны сиреневый сад на территории завода «Лепсе».

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В этом году на фестивале заложили новую сиреневую аллею. Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе с Ниной Ивановной посадил сирень в городском парке. После женщину наградили памятным знаком «С благодарностью от главы».

«Нина Ивановна проводит большую работу, направленную на духовно-нравственное воспитание солнечногорцев. Местные жители знают и гордятся тем, что на территории завода „Лепсе“ в память о фронтовиках-заводчанах кропотливым трудом и неравнодушием ее отца создан необычайно красивый сиреневый сад», — отметил Константин Михальков.

На набережной работали фотовыставки и фотозоны, прошел марафон участников клуба «Активное долголетие» по скандинавской ходьбе, а также мастер-классы, акции и розыгрыш призов. Кроме того, на фестивале девять подростков, которым исполнилось 14 лет, получили первые паспорта Российской Федерации.

На празднике выступила певица Виктория Дайнеко и флайбордисты с водным шоу на озере Сенеж. Также горожане и гости Солнечногорска вместе создали большую картину с изображением ветки сирени.

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