Подмосковье 18 марта 2023, 16:57 Более 4 тысяч человек отметили Крымскую весну в Ногинске

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В Ногинске прошел праздник, посвященный воссоединению Крыма с Россией. Более четырех тысяч жителей стали участниками патриотической акции.

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На празднике, посвященном Дню воссоединения Крыма с Россией, молодежь из Ногинска провела флешмоб — юноши и девушки несли фигуру, составляющую слово «Крым», шириной 25 метров в цветах триколора.

«Есть большие ожидания и большие надежды на то, что завтра будет так же радостно, как и девять лет назад, когда вернулись в родную гавань те, кто должен был в нее вернуться», — поделились впечатлениями жители Ногинска.

В День воссоединения Крыма с Россией жители собрались на Фонтанной площади. К собравшимся обратился глава округа.

«У нас общие корни, общая история, общие победы и трагические страницы прошлого. Крымская весна объединила всех нас! Открыла новые возможности для развития России. Сила нашего народа — в единстве и сплоченности», — заявил глава Богородского округа Игорь Сухин.

На мероприятие пришли семьи участников СВО, волонтеры, трудовые коллективы и активисты.

«Девять лет назад полуостров вернулся в родную гавань, в Российскую Федерацию. Поверьте, не за горами тот день, когда мы будем праздновать успешное выполнение поставленных перед нами Верховным главнокомандующим задач специальной военной операции», — сказал кавалер ордена Мужества сержант Лев Макеев.

На связи по телемосту с жителями Ногинска праздник отмечали Крым и Белоруссия.

«Мы рады, что сегодня вы разделяете вместе с нами очень важный для каждого крымчанина праздник. Спасибо вам за поддержку и крепкую дружбу», — обратился ко всем глава администрации города Керчи Святослав Брусаков.

Митинг завершился песней «Наша команда» в исполнении Олеси Казаченко, а в небо выпустили десятки голубей как символ добра и мира.

Ранее семьи участников спецоперации поблагодарили губернатора Московской области Андрея Воробьева за поддержку и, в частности, за телемост с бойцами, который провели перед Днем защитника Отечества.

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