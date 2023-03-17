Подмосковье 17 марта 2023, 17:36 Более 39 тысяч школьников Подмосковья прошли профориентацию в 2022 году

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В России в рамках проекта «Билет в будущее» проводятся мероприятия по профессиональной ориентации. В Подмосковье за 2022 год в них приняли участие более 39 тысяч школьников. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда гуманитарных проектов.

Всего профориентацию в рамках проекта «Билет в будущее» проводят в 89 регионах страны. Встречи охватывают свыше 1,2 миллиона учеников 6–11-х классов.

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В Подмосковье организацией мероприятий занимается ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». Только за 2022 год в регионе профориентацию прошли более 39 тысяч школьников. Московская область привлекла к образовательным проектам больше подростков, чем было запланировано. Фестиваль профессий, проходивший на базе инновационно-образовательного комплекса «Техноград», посетили свыше девяти тысяч школьников.

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В этом году мероприятия начнутся 21 марта. Официальное открытие пройдет на всероссийском фестивале в Екатеринбурге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности IT и умных технологий в образовании детей.

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