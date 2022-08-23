Более 36 тысяч семей Подмосковья получили выплату при рождении ребенка с начала года

Подмосковные мамы могут выбирать: получить подарочный набор для новорожденного «Я родился в Подмосковье» или денежную выплату. 36 тысяч женщин с начала года выбрали второй вариант.

«Размер выплаты составляет 20 тысяч рублей. Вместо этого мамы могут получить подарочный набор „Я родился в Подмосковье“, в который входит все необходимое для новорожденного», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Денежная выплата оформляется маме прямо в роддоме, а деньги поступают на банковский счет в течение десяти дней.

«Выплата предоставляется в рамках национального проекта „Демография“, и она положена на каждого новорожденного при условии государственной регистрации рождения ребенка органами ЗАГСа Московской области или в МФЦ региона», — уточнили в Министерстве социального развития региона.

Ранее в Подмосковье максимально упростили процесс получения документов на новорожденных. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодым мамам даже не нужно выходить из палаты роддома, чтобы зарегистрировать ребенка.