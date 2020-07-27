Более 350 сбросов строительного мусора нашли в Подмосковье за три недели. Придется ответить по закону

Инспекторы выявили 378 сбросов строительного мусора в Подмосковье за три недели. Рейды проводят в каждом округе. На места выезжают общественники и работники Госадмтехнадзора.

Задача проверок — предотвратить сброс строительного мусора на контейнерные площадки. Это отметил главный государственный административно-технический инспектор Олег Баженов.

Пресечено 378 фактов несанкционированного сброса строительного мусора Олег Баженов.

Он подчеркнул, что за три недели провели 763 рейда. И проверки помогли предотвратить сброс более 1116 кубометров мусора.

«По итогам мероприятий возбудили 264 административных дела. Привлекли к ответственности 212 лиц», — заключил Баженов.

Ранее начальникам всех 37 отделов областного Госадмтехнадзора вручили ключи от новых автомобилей. Автопарк пополнили при поддержке губернатора.

По словам Олега Баженова, этот транспорт значительно повысит мобильность инспекторского состава. Это поможет оперативно решать задачи, связанные с контролем порядка.