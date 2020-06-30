Ключи от новых машин на крыше высотки Подмосковья. Автопарк Госадмтехнадзора обновился на 25%

Ключи от новых автомобилей вручили начальникам всех 37 отделов подмосковного Госадмтехнадзора. Их работа охватывает каждый округ региона. Автопарк пополнили при поддержке губернатора, а состоялась церемония на крыше бизнес-центра в Красногорске.

Ключи от служебного транспорта передал начальник областного Госадмтехнадзора Олег Баженов. Автопарк ведомства обновился по программе «Дорожная карта».

Государственные инспекторы каждого из всех 37 территориальных отделов получили в свое распоряжение новые машины. Таким образом, автопарк Госадмтехнадзора обновился более чем на четверть Олег Баженов.

Так, по его словам, транспорт существенно повысит мобильность инспекторского состава. Это поможет оперативно решать задачи, связанные с контролем чистоты, порядка и благоустройства.

Программа, по которой предоставили транспорт, подразумевает поэтапное списание и обновление служебных машин на период с 2020 по 2024 годы. Сегодня инспекторы ведомства распоряжаются 140 автомобилями.

Также, по словам Олега Баженова, вручение ключей от машин — «значимое событие для сотрудников надзорного органа». За пять лет планируют полностью обновить автопарк Госадмтехнадзора.