    30 июня 2020, 18:04

    Ключи от новых машин на крыше высотки Подмосковья. Автопарк Госадмтехнадзора обновился на 25%

    Анастасия Аброськина, Оксана Кононенко

    Ключи от новых автомобилей вручили начальникам всех 37 отделов подмосковного Госадмтехнадзора. Их работа охватывает каждый округ региона. Автопарк пополнили при поддержке губернатора, а состоялась церемония на крыше бизнес-центра в Красногорске.
    Ключи от новых машин на крыше высотки Подмосковья. Автопарк Госадмтехнадзора обновился на 25% | Изображение 1

    Ключи от служебного транспорта передал начальник областного Госадмтехнадзора Олег Баженов. Автопарк ведомства обновился по программе «Дорожная карта».

    Государственные инспекторы каждого из всех 37 территориальных отделов получили в свое распоряжение новые машины. Таким образом, автопарк Госадмтехнадзора обновился более чем на четверть

    Олег Баженов.
    Ключи от новых машин на крыше высотки Подмосковья. Автопарк Госадмтехнадзора обновился на 25% | Изображение 2

    Так, по его словам, транспорт существенно повысит мобильность инспекторского состава. Это поможет оперативно решать задачи, связанные с контролем чистоты, порядка и благоустройства.

    Программа, по которой предоставили транспорт, подразумевает поэтапное списание и обновление служебных машин на период с 2020 по 2024 годы. Сегодня инспекторы ведомства распоряжаются 140 автомобилями.

    Ключи от новых машин на крыше высотки Подмосковья. Автопарк Госадмтехнадзора обновился на 25% | Изображение 3

    Также, по словам Олега Баженова, вручение ключей от машин — «значимое событие для сотрудников надзорного органа». За пять лет планируют полностью обновить автопарк Госадмтехнадзора.