Ключи от новых машин на крыше высотки Подмосковья. Автопарк Госадмтехнадзора обновился на 25%
Ключи от служебного транспорта передал начальник областного Госадмтехнадзора Олег Баженов. Автопарк ведомства обновился по программе «Дорожная карта».
Государственные инспекторы каждого из всех 37 территориальных отделов получили в свое распоряжение новые машины. Таким образом, автопарк Госадмтехнадзора обновился более чем на четвертьОлег Баженов.
Так, по его словам, транспорт существенно повысит мобильность инспекторского состава. Это поможет оперативно решать задачи, связанные с контролем чистоты, порядка и благоустройства.
Программа, по которой предоставили транспорт, подразумевает поэтапное списание и обновление служебных машин на период с 2020 по 2024 годы. Сегодня инспекторы ведомства распоряжаются 140 автомобилями.
Также, по словам Олега Баженова, вручение ключей от машин — «значимое событие для сотрудников надзорного органа». За пять лет планируют полностью обновить автопарк Госадмтехнадзора.