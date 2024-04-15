Подмосковье 15 апреля 2024, 12:23 Более 3,3 тысячи педагогов оформили выплату на аренду жилья в Подмосковье Медиасток.рф

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Новой мерой поддержки по предоставлению денежной компенсации на аренду жилья воспользовались 3,3 тысячи учителей Подмосковья. Педагоги получают ежемесячную выплату 20 тысяч рублей.

«Мера направлена на привлечение педагогов в наш регион и, как показала практика, оказалась очень востребованной — на сегодняшний день выплату получают уже 3 307 учителей», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Игорь Брынцалов отметил, что отдельное внимание в регионе уделяется поддержке молодых специалистов. Такой педагог может получить пособие 150 тысяч рублей и ежемесячную доплату шесть тысяч рублей.

Заявку на выплату по аренде жилья можно подать на региональном портале госуслуг.

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