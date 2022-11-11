Подмосковье 11 ноября 2022, 10:52 Более 32 тысяч счетчиков электроэнергии установили в Подмосковье с начала года

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День энергосбережения отмечается во всем мире 11 ноября. Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что разумное потребление ресурсов — одна из основных задач ведомства. С начала года специалистам удалось снизить потери электрической энергии на 162,56 миллиона кВт*ч.

По словам Самарина, повышение энергетической эффективности и сокращение потребления энергоресурсов являются важными задачами для Подмосковья. В государственных учреждениях уже давно стараются тратить меньше электричества и тепла, для этого происходит модернизации инженерных систем. Повсеместно устанавливаются датчики, которые реагируют на погоду и позволяют не расходовать больше отопления, чем это нужно. С освещением так же.

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С января 2022 года в регионе установили и заменили 32 653 счетчика учета электрической энергии. 3020 приборов учета топливно-энергетических ресурсов появилось в объектах жилищного фонда. Проведены работы по капитальному ремонту в 33 многоквартирных домах в 11 городских округах Подмосковья. Новое оборудование с высоким коэффициентом полезного действия установили в 11 котельных.

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Ранее в Министерстве энергетики Подмосковья назвали простые способы не переплачивать за электричество. Жителям рекомендовали следить за наполненностью мешка в пылесосе, выбирать правильную посуду для электроплит, не оставлять зарядные устройства и розетке, не перегружать стиральную машину и так далее.