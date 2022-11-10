Подмосковье 10 ноября 2022, 12:44 День энергосбережения проведут в Подмосковье 11 ноября

Читать 360tv в

Во всем мире 11 ноября отмечается День энергосбережения. Министерство энергетики Московской области напомнило жителям Подмосковья, почему важно не расходовать энергию напрасно и беречь ее.

«Экономить ресурсы земли важно, ведь их объем на планете не безграничен. День энергосбережения напоминает об этом, он привлекает внимание людей к проблеме истощения природных ресурсов и заставляет задуматься о разумном потреблении», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Реклама

Он дал простые советы, соблюдая которые, жители Подмосковья смогут внести вклад в сохранение экологии и сэкономить несколько тысяч рублей в год.

Реклама

Не оставляйте оборудование в режиме ожидания — используйте кнопки включить/выключить на самом оборудовании или выключайте их из розетки. Это позволит снизить потребление электроэнергии.

Содержите в чистоте лампы и плафоны. Грязь и пыль, скапливающаяся на них, может снизить эффективность осветительного прибора на 10-30%.

Не мешайте проникновению естественного света в помещение: не закрывайте без необходимости шторы днем, не заставляйте подоконник большими растениями, следите за чистотой окон. Грязные окна крадут естественный свет и могут снижать естественную освещенность в помещении до 30%.

Зарядное устройство для мобильного телефона, оставленное включенным в розетку, нагревается, даже если там нет телефона. 95% энергии используется впустую, когда зарядное устройство подключено к розетке постоянно.

При выборе посуды, которая не соответствуют размерам электроплиты, теряется 5–10% энергии. Надо применять посуду с дном, которое равно диаметру конфорки или чуть его превосходит. Посуда с искривленным дном может привести к перерасходу электроэнергии до 40–60%.

Важно своевременно удалять из электрочайника накипь. Она обладает малой теплопроводностью, поэтому вода в посуде с накипью нагревается медленно.

Главное условие рациональной эксплуатации стиральных машин — не превышать нормы максимальной загрузки белья. Следует избегать и неполной загрузки стиральной машины: перерасход электроэнергии в этом случае может составить 10–15%.

На треть заполненный мешок для сбора пыли ухудшает работу пылесоса на 40%. На эту же величину возрастает расход потребления электроэнергии.

Работа кондиционера должна производиться при закрытых окнах и дверях. В холодное время года особенно важно помнить также и о сбережении тепла в наших домах. Батареи отопления будут эффективно обогревать помещение, если не закрывать их плотными шторами.