Подмосковье 04 мая 2023, 11:11 Более 300 врачей трудоустроились в Подмосковье по программе «Приведи друга»

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С начала 2022 года в Подмосковье действует программа «Приведи друга». С ее помощью сотрудник медучреждения может получить премию за привлечение нового специалиста. Так, за трудоустройство врача полагается выплата до 40 тысяч рублей, за фельдшера или медсестру — до 25 тысяч рублей.

Премию за привлеченного сотрудника выплачивают в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы. Для участия в программе новый медработник должен быть принят на основную должность на полную ставку, а также не работать в подмосковных больницах и поликлиниках за последние шесть месяцев.

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«Благодаря программе „Приведи друга“ в наши больницы и поликлиники с начала прошлого года трудоустроились 310 врачей, фельдшеров и медицинских сестер. Из них 57 — в этом году», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Больше всего участников программы работает в Красногорске, Пушкино, Луховицах, Сергиевом Посаде и Щелкове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Видном открыли новую подстанцию скорой помощи. До этого она находилась на первом этаже жилого дома, а теперь получила современное помещение.

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