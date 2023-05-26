Подмосковье 26 мая 2023, 14:14 Более 300 тысяч поездок на электросамокатах совершили в Подмосковье с начала года

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С начала года в Московской области совершили более 300 тысяч поездок на электросамокатах. В Комитете по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Подмосковья напомнили, что с 1 марта ПДД и дорожные знаки изменились, а также появилась новая категория транспортных средств — СИМ.

Председатель Комитета Олег Гаджиев подчеркнул, что к средствам индивидуальной мобильности относится транспорт с одним или несколькими колесами, передвигающийся с помощью двигателя. Сюда входят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи и другие средства.

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Начальник Управления регионального административно-транспортного контроля министерства транспорта Московской области Евгения Каретникова отметила, что в регионе СИМ стали использовать чаще. В Подмосковье также спрогнозировали увеличение количества поездок примерно на 20% по сравнению с прошлым годом.

На данный момент в Московской области зарегистрировано 14 тысяч СИМ и 10 тысяч парковок для них. Кроме того, в регионе ведется большая работа по развитию инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности: появляются новые велодорожки, навигация, места отдыха и другое.

«В дальнейших планах — создать единый узнаваемый бренд для средств индивидуальной мобильности в Подмосковье, по аналогии с общественным транспортом», — подчеркнула Каретникова.

На заседании также подняли вопрос кикшеринга. Член Общественной палаты Московской области Игорь Гундеров предложил разместить в точках проката не только самокаты и гироскутеры, но и кресла-коляски с электроприводом. По его словам, такая услуга может стать востребованной среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

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