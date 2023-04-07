07 апреля 2023, 23:06
Более 300 спортсменов стали участниками фестиваля по плаванию в Воскресенске
Более 300 спортсменов со всего юго-востока Подмосковья приехали во дворец водного спорта «Дельфин» для участия в открытом фестивале по плаванию. Соревнования состоялись в Воскресенске.
«У нас получается сегодня Шатура, Протвино, Раменское, наших детей очень много, Ступино, Серпухов, Куровское. То есть география такая. Юго-восток наш», — сообщил руководитель АНО «Воскресенский центр развития плавания и триатлона» Ксения Шкердина.
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Маша Стрельникова — воспитанница Воскресенской академии спорта. Она приехала на турнир, что выполнить комплексное задание.
«Я плаванием занимаюсь всего два года. И больше всего мне нравится стиль брас, и мне еще нравится плыть комплекс», — заявила Стрельникова.
В планах организаторов включить фестиваль «Спортивный дельфин» в официальный календарный план соревнований Московской области. Пока мероприятие открытое. Здесь нет проигравших, а каждый участник получает сертификат и сувенир на память.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» получил первое место на всероссийском форуме стартапов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Воскресенск
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