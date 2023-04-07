Подмосковье 07 апреля 2023, 23:06 Более 300 спортсменов стали участниками фестиваля по плаванию в Воскресенске

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Более 300 спортсменов со всего юго-востока Подмосковья приехали во дворец водного спорта «Дельфин» для участия в открытом фестивале по плаванию. Соревнования состоялись в Воскресенске.

«У нас получается сегодня Шатура, Протвино, Раменское, наших детей очень много, Ступино, Серпухов, Куровское. То есть география такая. Юго-восток наш», — сообщил руководитель АНО «Воскресенский центр развития плавания и триатлона» Ксения Шкердина.

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Маша Стрельникова — воспитанница Воскресенской академии спорта. Она приехала на турнир, что выполнить комплексное задание.

«Я плаванием занимаюсь всего два года. И больше всего мне нравится стиль брас, и мне еще нравится плыть комплекс», — заявила Стрельникова.

В планах организаторов включить фестиваль «Спортивный дельфин» в официальный календарный план соревнований Московской области. Пока мероприятие открытое. Здесь нет проигравших, а каждый участник получает сертификат и сувенир на память.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» получил первое место на всероссийском форуме стартапов.

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