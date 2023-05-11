Подмосковье 11 мая 2023, 11:25 Более 300 сирот обеспечили жильем в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минсоцразвития МО

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В Подмосковье с начала года более 300 детей-сирот обеспечили жильем. В Министерстве социального развития Московской области отметили, что некоторые получили уже готовые для проживания квартиры, а другие — денежный сертификат на ее покупку.

«Это очень важный шаг в их жизни, который поможет построить свое будущее. В регионе на обеспечение жильем детей-сирот выделено 3,4 миллиарда рублей, а до конца года квартиры получат 766 детей», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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По ее словам, Подмосковье является лидером России по обеспечению жильем детей-сирот. С начала работы программы квартиры и сертификаты на жилье получили свыше семи тысяч человек.

Жилищный сертификат позволяет приобрести квартиру в любом городском округе региона. Кроме того, срок выдачи сертификата в этом году продлили до 30 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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