Подмосковье 14 мая 2023, 05:24 Сотрудники подмосковного МинЖКХ присоединились к акции «Лес победы» в Пушкино Мин ЖКХ

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Представители министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области приняли участие в эколого-патриотической акции «Лес Победы» в селе Ельдигино Пушкинского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники министерства и их семьи высадили более 300 саженцев сосен и елей. Глава регионального ведомства Антон Велиховский отметил, что представители МинЖКХ ежегодно приезжают на мероприятие с деться и за несколько лет существования акции сотрудники высадили несколько тысяч деревьев.

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Для проведения работ участники мероприятия получили георгиевские ленточки, униформу, символические значки, перчатки, лопаты и мечи Колесова. Всего в день акции в Московской области на лесных участках высадили почти 95 тысяч саженцев, а на 650 муниципальных территориях — 27 тысяч.

Ранее принять участие в акции «Лес Победы» жителям предложил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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