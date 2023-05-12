Подмосковье 12 мая 2023, 17:48 Более 300 самовольно занятых лесных участков выявили в Подмосковье с начала года Комитет лесного хозяйства МО

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С начала года в Подмосковье выявили 322 самовольно занятых лесных участка. Большинство нарушений зафиксировали в Волоколамском, Московском учебно-опытном, Подольском, Истринском и Звенигородском лесничествах. Об этом сообщили в Комлесхозе Московской области.

«На данный момент на 210 нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении, по 112 фактам проводятся дополнительные расследования», — отметил курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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За аналогичный период прошлого года было выявлено 228 подобных нарушений. Жителям Подмосковья напоминают, что за самовольное занятие лесного участка предусмотрен штраф для граждан в размере до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юридических — до 300 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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