Подмосковье 27 января 2023, 18:23 Более 300 самбистов выступят на турнире к столетию прокуратуры Подмосковья

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Турнир по самбо, приуроченный к столетию прокуратуры Московской области, пройдет в Домодедове 28 и 29 января. В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из 25 субъектов России.

Московскую область на соревнованиях представят свыше 100 спортсменов из 25 городских округов. Отмечается, что данный турнир является отборочным на финал первенства России по самбо среди юношей и девушек от 12 до 14 лет.

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Соревнования проводятся с января 2021 года. В этот раз всероссийский турнир состоится на стадионе «Авангард».

В ноябре спортсменка из Подмосковья Карина Черевань одержала победу в чемпионате мира по самбо. С золотой медалью ее поздравил губернатор Андрей Воробьев. Он назвал самбистку примером волевой девушки, которая успевает тренировать детей, передавать им свой опыт и настрой.

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