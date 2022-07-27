Более 300 подъездов отремонтируют в Подольске по областной программе

В Подольске полным ходом идет реализация программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд». В 2022 году собираются преобразить порядка 330 подъездов, на текущий момент успели отремонтировать 196 из них.

Многие объекты принимали при активном участии жителей, старших по домам, представителей Госжилинспекции и администрации округа.

По всем адресам, которые попали в программу, отремонтируют входные группы, полы, стены и потолки, заменят почтовые ящики, осветительные приборы и окна.

Во время проведения работ особенно учитываются пожелания жителей самих многоквартирных домов, в особенности это касается людей с ограниченными возможностями. Ожидается, что в Подольске работы будут закончены к октябрю текущего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье планируют открыть еще 12 школ к началу учебного года