Более 300 подъездов отремонтируют в Подольске до конца года

Начиная с января, в городском округе Подольск привели в порядок 230 подъездов из 322 запланированных. Оставшиеся преобразят до конца сентября. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

«Общее количество подъездов в Московской области составляет более 147 тысяч. За истекшие шесть лет мы выполнили ремонт около 97,4 тысячи из них. Свыше половины этой масштабной программы мы уже реализовали и постоянно продолжаем эту работу», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

В 2022 году отремонтировано 75% подъездов Подмосковья из числа включенных в программу. Участие в ней добровольное и происходит по решению собственников жилья. Причем, жители могут сами выбрать цвет стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов и перил.

Работы по ремонту подъездов реализуются в рамках региональной губернаторской программы «Мой подъезд», задача которой заключается в улучшении качества жизни жителей Подмосковья и приведении подъездов к внешнему виду, отвечающему пожеланиям проживающих в МКД.

Сфера ЖКХ играет большую роль для высокого качества жизни. Это отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он рассказал, что благодаря льготному займу в регионе проведут масштабную реконструкцию котельных и очистных сооружений.