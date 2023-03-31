Подмосковье 31 марта 2023, 02:30 Более 300 км пути отремонтируют на МЖД в 2023 году АО "Центральная ППК"

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На Московской железной дороге стартовала ремонтно-путевая кампания, в ее ходе будет отремонтировано более 306 километров пути. Об этом сообщил Минтранс Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Ремонтные работыпроведут на участках Шатура — Черусти, Авсюнино — Шатура, Луховицы — Зарайск, Воскресенск — Пески.

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Более половины всех ремонтно-путевых работ будет проводиться по технологии «закрытого перегона», что позволит достичь высокой производительности и сконцентрировать технику и ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки.

В работах будет задействовано 195 путевых машин тяжелого типа, 103 единицы автотракторной техники и 2,3 тысячи подвижного состава, уточнили в пресс-службе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье до конца года.

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