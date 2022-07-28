Более 300 гектаров леса очистят от валежника и мусора в Подмосковье

В Подмосковье от валежника и мусора очистят более 300 гектаров леса. Об этом заявил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов. Он поделился, что основные работы проходят вдоль дорог, населенных пунктов, социально значимых объектов.

На недавнем заседании комитета обсуждались также меры поддержки развития глэмпингов. Организованный отдых на природе уменьшает ущерб для лесных территорий, отметили участники. Но развития такого отдыха нужно подготовить законодательную базу. Например, открыть для малого бизнеса новые возможности по формированию глэмпингов, дать предпринимателям кредиты и государственную поддержку.

Также на суд участников общественного совета отряд «Лиза Алерт» представил проект «Стрелки», который позволяет сделать пребывание людей в лесу более безопасным. Идея проекта — на тропах и хорошо видимых просеках устанавливают стрелки-указатели, по которым можно сориентироваться, направить заблудившихся в сторону выхода из леса, а не вглубь, а спасателям определить местоположение и отправить группу на помощь.

Ранее стало известно, что еще больше видеокамер, следящих за порядком во дворах, на улицах и в парках, появится в Подмосковье. Их устанавливают по программе «Безопасный регион». На встрече с силовыми структурами губернатор Андрей Воробьев указал на важность ее продолжения.