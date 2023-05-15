Подмосковье 15 мая 2023, 17:33 Более 300 экспертов привлекли к семинару о подготовке к ЕГЭ по английскому языку в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования Московской области

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В Королеве провели семинар по подготовке к государственной итоговой аттестации по английскому языку. В мероприятии поучаствовали более 300 экспертов предметных комиссий региона, сообщили в Министерстве образования Московской области.

Семинар провели на базе школы № 20. В этом году ЕГЭ по английскому языку в регионе будут сдавать более восьми тысяч участников.

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«На семинаре были разобраны отдельные задания, определены актуальные подходы по критериям оценивания и намечены задачи по повышению эффективности работы комиссии», — добавили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с участниками олимпиады по литературе. Он отметил, что кластерный подход — это то, что дает возможность повысить качество образования.

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