Более 300 домов газифицируют до конца года в деревне Головково Солнечногорского округа

«Жители 336 частных жилых домов уже в этом году получат возможность подключить газ на льготных условиях благодаря губернаторской программе „Развитие газификации в Московской области до 2025 года“. Газопровод станет одним из 50 объектов газификации, которые мы сдадим в 2020 году», ­– рассказал Александр Самарин.

Жители деревни ждут газа более 30-ти лет. Уже к зиме их жизнь изменится. Гендиректор компании «Мособлгаз», которая возводит объект, заверил, что строительство завершат в срок.

Работы идут каждый день, причем с опережением. Провести газовые трубы к 336 домам планируют уже к 1 ноября.

«В настоящий день проложено более 3-х километров трубы, общая протяженность газовых сетей составит более 11 километров. Темп строительства высокий. Мы планируем закончить даже на месяц раньше планового срока. В настоящее время задействовано более 20-ти единиц техники, более 50-ти сотрудников строительных компаний», — отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Работы ведутся по губернаторской программе. Всего в 2020-м «Мособлгаз» обеспечит голубым топливом более десяти тысяч жителей Подмосковья. Газопроводы длиной более 200 километров построят в 50-ти населенных пунктах региона.