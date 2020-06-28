Россиянам рассказали о способах сэкономить на услугах ЖКХ

Уменьшить траты на оплату жилищно-коммунальных услуг можно в полтора-два раза. Несколько способов оптимизации расходов перечислил гендиректор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Первоначально Минко в беседе с агентством «Прайм» посоветовал всегда вовремя оплачивать квитанции, чтобы пени и штрафы не накапливались. Сэкономить деньги также можно с помощью установки счетчиков на электричество, воду и газ.

Например, в частном доме без счетчика потребление воды рассчитывается в зависимости от числа проживающих и площади полива, объяснил Минко. Если же установить счетчик, то можно уменьшить платеж минимум в два раза, и экономить воду в этом случае не придется.

Использование энергосберегающих ламп и установка пластиковых окон — это еще один способ меньше платить за ЖКХ. Последние необходимы зимой — пластиковые окна помогают сохранить тепло в помещении, пишет Ura.ru. При этом Минко предостерег от незаконных методов «экономии». Во-первых, это может привести к аварии как в помещении, так и на линии. Во-вторых — это грозит солидными штрафами по статье «Хищение ресурсов, заметил специалист.