Подмосковье 12 апреля 2024, 11:08 Более 300 дольщиков получили ключи от квартир в ЖК «Юбилейный» в Реутове Министерство жилищной политики Московской области

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Выдача ключей от квартир продолжается в жилом комплексе «Юбилейный» в Реутове. В новое жилье уже переехали 370 семей из 685.

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства и Минжилполитики региона участвуют в подписании документов и приемке жилья. Напомним, ООО «Перспективные строительные технологии» приступило к возведению жилого комплекса в 2017 году.

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Дольщики должны были получить ключи от квартир летом 2021 года, однако, застройщик не справился с обязательствами. После этого строительством объекта занялся Фонд защиты прав участников долевого строительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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