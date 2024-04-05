Подмосковье 05 апреля 2024, 16:35 Более 300 договоров на размещение летних веранд заключили в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Сезон летних веранд начался в Подмосковье 1 апреля. Всего в этом году планируется разместить более 500 сезонных веранд при кафе, ресторанах и заведениях быстрого питания. На данных момент в Московской области заключили 322 договора.

«Веранды сейчас — это визитная карточка области, позволяющая развивать гастрономический туризм», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Во многих заведениях введут сезонное меню с авторскими прохладительными напитками и закусками. Представители бизнеса могут заключить договор на размещение веранды всего за два часа. Сделать это можно на региональном портале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье наладит сотрудничество с Ульяновской областью в развитии инвестиционной среды.

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