Подмосковье 04 марта 2023, 23:30 Более 300 человек приняли участие в турнире по мини-футболу среди мусульманских общин Подмосковья Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

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Традиционный турнир по мини-футболу между командами духовного управления мусульман Московской области прошел в Щелкове. В соревнованиях участвовали более 300 человек из 12 округов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Мероприятие провели в щелковском ФОКе «Огуднево». На турнир приехали команды из Электростали, Химок, Истры, Раменского, Котельников, Сергиева Посада, Красногорска, Егорьевска, Дзержинского, Щелкова, Подольска, Орехово-Зуева.

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«Спорт всегда объединяет, уверен, что и сегодня будет так. Всем участникам хочу пожелать обойтись без травм, найти новых друзей и получить новые эмоции», — сказал министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

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Он отметил, что это уже 13 турнир в Подмосковье. На соревнованиях присутствовали председатель духовного управления мусульман региона муфтий Рушан Аббясов, член общественной палаты Подмосковья Рушан Махмутов и другие почетные гости.

«Сегодня у нас очередной праздник спорта. Мы проводим наш традиционный турнир по мини-футболу. За помощь и поддержу в проведении турнира хочу искренне поблагодарить Министерство физической культуры и спорта Московской области. Наши команды в разных городах постоянно тренируются и проводят свои состязания, и мы собираемся каждый год, чтобы посмотреть какие команды из каких городов займут призовые места», — уточнил муфтий Рушан Аббясов.

Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

На торжественной церемонии открытия Дмитрий Абаренов наградил благодарственными письмами представителей религиозных организаций мусульман.

В турнире победила команда из Щелкова, второе место заняли представители из Красногорска, а бронза досталась спортсменам из Истры.

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