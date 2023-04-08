Подмосковье 08 апреля 2023, 20:36 Более 300 человек поучаствовали в чемпионате и первенстве Подмосковья по подводному спорту

Читать 360tv в

Более 300 человек поучаствовали в чемпионате и первенстве Московской области по подводному спорту. Соревнования прошли в ДВС «Дельфин» в Воскресенске.

На турнир приехали спортсмены из Перми, Саратова, Твери, Смоленска, Калининграда и других городов России.

Реклама

«Мы проводим две дисциплины: спортивный дайвинг и плавание в ластах. Здесь работают профессионалы, потому что они идут нам на встречу в любых вопросах, потому что спорт у нас сложный технически», — сообщил руководитель Федерации подводного спорта Подмосковья Евгений Кулик.

Самым маленьким участникам соревнований всего девять лет. Арсений Семенов проплыл 50 метров за 33 секунды и очень доволен результатом.

«Я улучшил свой результат, я горжусь собой. Я горжусь тренером, что он меня научил», — заявил юный спортсмен.

Впервые на первенстве проводили дисциплину апноэ, или фридайвинг. Участникам нужно было нырнуть без акваланга и задержать дыхание на максимальное время.

Максим Мухаметшин из Жуковского занимается дайвингом всего два года. На соревнованиях он побил прошлый рекорд в статике — задержал дыхание на пять минут и три секунды.

«Я думаю, что я отберусь в этом году в сборную Московской области, возможно, уже отобрался. И планы — весной выступить на чемпионате России», — сообщил мальчик.

В Федерации подводного спорта Московской области входят более 200 спортсменов и тренеров, выступающих на Всероссийских соревнований. Среди фаворитов областного Чемпионата можно выделить Одинцово, Щелково, Серпухов, Истру и Раменское.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» получил первое место на всероссийском форуме стартапов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».