Подмосковье 02 апреля 2023, 15:16 Более 300 человек посетили Лыткаринский колледж в день открытых дверей

Читать 360tv в

Филиал «Лыткарино» университета «Дубна» провел день открытых дверей для своих будущих студентов и их родителей. Одно из старейших учреждений среднего профессионального образования Подмосковья посетили более 300 гостей из Лыткарина, Люберец, Островцов, Котельников, Раменского и Москвы.

«Ежегодно растет качественный показатель рейтинга абитуриентов, поступающих в наше учебное заведение. Этот фактор — свидетельство высокого уровня доверия наших будущих студентов к качеству образования в колледже», — рассказала директор колледжа Ольга Савельева.

Реклама

Участники дня открытых дверей смогли посмотреть, как работают мастерские парикмахерского искусства, кондитерского дела, дизайна, технического творчества.

«Я много слышала о нашем колледже. Меня всегда привлекало это место. Хочу пойти учиться на дизайнера. Сегодня попробовала рисовать на графическом планшете, это было что-то новое для меня. Надеюсь, что приемная комиссия оценит мой аттестат и я буду учиться в этом учреждении», — сказала ученица девятого класса лыткаринской школы № 3 Кристина.

В этом учебном году колледж преуспел сразу по нескольким направлениям. В учебном заведении укрепили материально-техническую базу, оснастили два новых компьютерных класса, а также усилили деловые контакты с работодателями и социальными партнерами.

В областном Минобразования постоянно отмечали развитие образовательной сферы в регионе. В Подмосковье открывают новые современные учреждения и организуют интересные мероприятия для педагогов и учащихся.

О том, что этому направлению уделяют особое внимание, ранее указывал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Авторы: