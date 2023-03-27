Подмосковье 27 марта 2023, 12:44 Более 300 артистов приняли участие в международном конкурсе «Театральные ассамблеи» в Балашихе

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Международный фестиваль-конкурс «Театральные ассамблеи» завершился в Балашихе. Свои таланты продемонстрировали более 300 артистов разных жанров. Этот масштабный проект объединил театр, музыку, балет и хореографию.

Фестиваль прошел в три этапа: «Алые паруса», «Поделись своими крыльями» и «Театр в театре».

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«В первом этапе соревновались воспитанники детских школ искусств, во втором — коллективы и сольные исполнители колледжей, университетов и любительских театров, в третьем — профессиональные артисты России и зарубежья. В программу гала-концерта вошли выступления победителей всех трех этапов», — рассказала заместитель начальника управления культуры администрации Балашихи Марина Чернова.

«Театральные ассамблеи» завершили масштабным гала-концертом. На сцене выступили более 100 представителей лучших творческих коллективов России и зарубежья, а за представлением из зала наблюдали более 300 зрителей. Победители получили награды в трех номинациях: «Театр и время», «На шаг впереди» и «Мой путь».

Этот проект реализуют при поддержке Министерства культуры Московской области с 2012 года.

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