Подмосковье 05 мая 2023, 18:10 Более 30 участков под строительство частных домов в Коломне выставили на торги Комитет по конкурентной политике Московской области

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Более 30 участков Коломна, которые предназначены для строительства частных домов, выставили на торги. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

У часток для индивидуального жилищного строительства в поселке Лесной находится в 128 километрах от МКАД. Начальная цена за 12 соток составляет 276 666 рублей в год. Здесь можно построить дом, гараж и вспомогательные постройки и вести сельское хозяйство. Срок аренды — 13 лет и два месяца с правом выкупа. Заявку на участие в аукционе можно подать до 13 июня.

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