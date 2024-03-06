Подмосковье 06 марта 2024, 12:47 Более 30 тысяч подмосковных льготников бесплатно отдохнут на курортах в 2024 году Министерство социального развития Подмосковья

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Бесплатные путевки в санатории для льготников закупили в Подмосковье. В этом году 30 тысяч жителей региона отдохнут в санаториях Краснодарского края, Крыма и средней полосы России.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, все путевки — электронные.

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«Электронная путевка — это удобно, она приходит жителю в личном кабинете, важно не пропустить уведомление и дать согласие на получение. Вместе с путевкой федеральным льготникам автоматически оформляются электронные талоны на проезд, по которым можно приобрести бесплатные билеты», — пояснили в ведомстве.

Бесплатные путевки в санатории на курорты получат федеральные и региональные льготники. Также путевку могут получить и сопровождающие лица инвалидов первой группы и детей-инвалидов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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