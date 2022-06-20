Более 30 спортивных объектов Подмосковья станут доступнее после ремонта дорог

В Подмосковье по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 13 дорог протяженностью более 50 километров, ведущих к спортивным объектам. На некоторых из них появятся новые тротуары.

Автомобильные дороги, которые подлежат ремонту, ведут к спортивным школам, дворцам и клубам. На региональных объектах рядом с ними благоустроят тротуары, что повысит безопасность движения.

Глава Минтранспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что при формировании плана ремонта уделялось большое внимание популярным местам посещения жителей. Так, ремонт пройдет на 13 дорогах в 11 городских округах.

«А ещё для комфортного передвижения пешеходов в Орехово-Зуеве, Дмитрове и Высоковске построят 3 новых тротуара, ведущих к спорткомплексам, бассейнам и стадионам», — рассказал глава министерства.

Тротуары появятся на улице Торфбрикетной в Орехово-Зуеве у стадиона «Знамя труда», на улице Владыкина в Высоковске и на Высоковольтной улице в Дмитрове, ведущей к тренажерному залу.

На сегодняшний день уложен километр покрытия в Люберцах, отремонтирована дорога ММК — Ликино —Дулёво в Орехово-Зуеве, в Лобне приступили к фрезеровке на улице Ленина, а в Дмитровском округе меняют покрытие на участках дороги Хлебниково — Рогачёво.

Обеспечить безопасные проезды к спортобъектам до сентября планируют в Подольском, Чеховском, Коломенском, Одинцовском и Воскресенском округах.