Более 30 подъездов отремонтировали в Жуковском с начала года | 360°

02 ноября 2022, 18:00
Более 30 подъездов отремонтировали в Жуковском с начала года
Работы по программе «Мой подъезд» продолжаются в Подмосковье. В одном только Жуковском с начала года привели в порядок 36 общественных домовых пространств.
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Работы прошли в домах, расположенных по 13 адресам города. Среди них улицы Чкалова, Чаплыгина, Фрунзе, Семашко, Пушкина и другие. В подъездах заменили окна и входные группы, перекрасили стены, отремонтировали полы, установили новые почтовые ящики и перила. Для инвалидов у входа оборудовали пандусы.
«Жители принимают активное участие и сами выбирают цвета стен и дизайн подъездов. Все этапы работ проходят под внимательным контролем сотрудников нашего технадзора», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капремонте многоэтажек в Подмосковье. Он отметил, что справляться с задачами помогает комплексный подход. Поэтому в регионе меняют не только кровлю или коммуникации внутри, но и фасады, а также обращают внимание на то, что происходит во дворе.
ЖКХ
Жуковский
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