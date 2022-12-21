Подмосковье 21 декабря 2022, 21:36 Более 30 млрд рублей выделят на содержание и текущий ремонт территорий в Подмосковье в 2023 году Публичное достояние

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В Подмосковье предусмотрели рекордный бюджет в муниципалитетах на содержание и текущий ремонт территорий в следующем году, он составит 31 миллиард рублей. Об этом сообщила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Министр уточнила, что в аналогичные периоды прошлых лет бюджет на эти цели не превышал 15-16 миллиардов рублей.

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«Качество содержания территорий в новом сезоне должно быть значительно лучше за счет того, что денежные средства будут направлены на привлечение дополнительных людей и техники. Плюс мы провели очень крупную закупку, которая в последние годы не проводилась — в 2022 закуплено 323 единицы техники, часть из них уже выдана городским округам, часть будет передана до конца декабря», — рассказала Светлана Аипова.

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Также денежные средства в следующем году будут задействовать для ямочного ремонта во дворах и внутридворовых проездах, своевременного обслуживания уборочной техники, ремонта детских игровых площадок и малых архитектурных форм.

Ранее стало известно, что итоги конкурса на самую густую и красивую елку в Подмосковье подведут 22 декабря.

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