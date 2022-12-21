Подмосковье 21 декабря 2022, 20:57 Итоги конкурса на самую густую и красивую елку в Подмосковье подведут 22 декабря

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ГУСТ Подмосковья в декабре объявил конкурс на самую красивую и густую елку на придомовой территории. За 18 дней заявки на участие прислали более 100 соседских объединений региона, рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова. Итоги конкурса подведут уже завтра, 22 декабря.

«Прежде всего хочу поблагодарить жителей Подмосковья за их неравнодушие и участие. Спасибо, что делитесь с нами своими эмоциями, историями и, конечно, предпраздничным настроением. Мы получили более сотни заявок, выбрали тех, кто выполнил все условия конкурса, и представили в Telegram-канале „РевиZорро“», — сообщила Светлана Аипова.

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Министр отметила, что голосование продлится сутки, а 22 декабря будут объявлены победители конкурса на лучшую елку.

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