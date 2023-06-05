Подмосковье 05 июня 2023, 02:30 Более 30 мешков мусора собрали на берегу реки Черная в Подмосковье Ирина Мальцева

Читать 360tv в

Экоактивисты Балашихи убрали берег реки Черная в районе улицы Авиарембаза в деревне Федурново. В рамках всероссийской акции «Вода России» они собрали более 30 мешков мусора.

Акцию инициировало министерство экологии РФ. Сохранение водных объектов начали в 2014 году. За это время проект объединил более восьми миллионов рублей, которые очистили 10,3 тысячи водоемов.

Реклама

Для уборки реки некоторые жители принесли бензопилу и секатор, чтобы очистить территорию от поросли и валежника.

«Мы благодарны каждому жителю Балашихи, который принял участие в акции <…> С жителями договорились повторить очистку, но уже с привлечением водолазов и техники. Общими усилиями будем делать наш город чище», — сообщил начальник управления экологии и природопользования Балашихи Ян Вергун.

Житель микрорайона Ольгино Степан Васильев принимает участие в данной акции ежегодно.

«На реке Черная я впервые <…> Достаточно много было отходов, убрали и поросль. Важно, когда будет погода позволять, еще здесь почистить само русло реки», — сообщил Васильев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона и неоднократно подчеркивал, что в Подмосковье активно реализуется программа по очистке русел рек, прудов и озер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».