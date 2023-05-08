Подмосковье 08 мая 2023, 02:35 Более 30 машин поучаствовали в автопробеге в Дмитрове в преддверии Дня Победы

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В Дмитрове состоялся автопробег в рамках проекта «Бессмертный полк». В мероприятии поучаствовали более 30 машин, в том числе четыре трактора.

Пробег организовали региональное отделение Бессмертного полка России в Московской области, Дмитровское казачество, добровольцы из отряда «Саланг», студии «Звездочка» и их родители. Автомобилисты посетили пять памятных мест, в том числе братские могилы.

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«Для меня эта земля родная. Я здесь не рос, но тут родились и жили мои прабабушка и прадедушка — в Яхроме, которую мы сегодня посетили. Дмитровский РВК призвал моего прадеда Сапинского Анатолия на фронт в июле 1941 года, сюда же пришла и похоронка в 1944 году. Сегодня мой прадед со мной в авто», — сообщил руководитель регионального отделения Бессмертного полка Валерий Анисимов.

«Обязательно в канун Дня Победы посещаем и объекты, которые были восстановлены при участии дмитровских казаков. Например, памятник в Яхроме, а в апреле мы провели субботники, в том числе и на Братских захоронениях», — рассказал атаман Дмитровского хуторского казачьего общества Михаил Милованов.

Фермер-пчеловод Ферапонт Головатый был тем, кто в числе первых отдал средства с продажи меда на строительство самолета и танка. В маршрут автопробега сыроварню члена регионального штаба движения Рамиля Булатова, где в этот день дети пекли Хлеб Победы.

С участниками мероприятия по видезвонку связались бойцы из Донецкой Народной Республики. Это бойцы 381-го гвардейского артиллерийского Варшавского Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова полка. В их числе был и контрактник Владимир Гасков. Также с водителями поговорили участники СВО из Таганрога, Перми, Ростова-на-Дону, Краснодона и других городов.

Автопробег завершился в городе Яхрома. В 1941 году немецкие захватчики дошли до него и оставили кровавые следу. Сейчас об этом напоминает монумент «Перемиловская высота».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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