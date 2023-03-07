Подмосковье 07 марта 2023, 21:56 Более 30 лифтов заменят в многоквартирных жилых домах в Мытищах

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В 12 многоэтажках в Мытищах заменят 33 подъемника. Работы запланировали на 2023 год.

Обновление лифтов реализуют в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». На данный момент в Московской области заменили 12,7 тысячи подъемников.

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«В первую очередь в программу капитального ремонта включаются лифты, срок эксплуатации которых подходит к завершению или превышает 25 лет», — сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

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В Подмосковье насчитывается порядка 62 тысяч лифтов. В планах на 2023 год заменить 450 лифтов в 160 жилых домах Богородского, Балашихи, Мытищ, Электростали, Сергиева Посада, Королева, Красногорска, Люберец, Щелкова, Домодедова, Пушкинского, Серпухова, Химок и других городских округов.

«Все новые лифты отвечают современным требованиям безопасности, новые кабины энергосберегающие, обладают антивандальными свойствами и тихим ходом», — сообщил гендиректор фонда капремонта региона Валерий Николов.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что в прошлом году в Подмосковье благоустроили 436 общественных пространств. В этом году работу в этой сфере продолжат на 450 объектах.

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