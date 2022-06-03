Более 30 километров дорог отремонтируют в Щелкове этим летом

Почти 32 километра дорог отремонтируют в городском округе Щелково этим летом. В первую волну ремонтной кампании приведут в порядок 22 участка, семь из них — региональные, а 15 — муниципальные. Семь дорог добавили в список по итогам голосования местных жителей на сайте «Добродел» в прошлом году.

По мнению щелковцев, в ремонте нуждаются участки Сабурово — Богослово, Щелково — Мальцево, отрезок от Фряновского шоссе до села Душоново, а также дороги в деревнях Оболдино и Маврино, в поселке Загорянском и в Щелкове на пересечении Малопрудного проезда и улицы Старохотовской.

Местный житель Алексей Романов рассказал, что принимал участие в голосовании, потому что понимает, что это реальный способ изменить что-то к лучшему в нашем городе: выбрать дорогу, которую нужно отремонтировать, улицу, что надо осветить, или общественное пространство, нуждающееся в благоустройстве.

«Принимаю участие в голосованиях всегда и призываю каждого не оставаться в стороне», — добавил он.

Дополнительный перечень дорог для ремонта уже формируется.

В этом году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе отремонтируют более 1 259 региональных и муниципальных дорог, а также подъездов к СНТ.

Накануне министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик сообщил, что новое асфальтовое покрытие уложили уже на 12 муниципальных и региональных дорог. Ремонтные работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«В рамках этого ремонтного сезона мы массово применяем новые асфальтобетонные смеси на муниципальных и региональных дорогах. На сегодня с применением нового асфальта уже отремонтировали 12 дорог длиной более 16 километров», — сказал он.